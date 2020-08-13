Зеленський: всі сім'ї, які постраждали від вибуху на Позняках, отримали нові квартири

Всі сім'ї, які постраждали від вибуху багатоповерхівки на Позняках в червні, вже отримали нове житло.

Про це повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського. Глава держави уточнив, що йдеться про квартири в нових будинках.

"На жаль, ми не можемо повернути рідних сім'ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли. Обіцяли до кінця літа (забезпечити житлом) – і ми це виконали", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що процес оформлення документів зазвичай затягується надовго, проте не дивлячись на це, всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нове житло.

Зеленський уточнив, що тепер місцева влада має допомогти їм з ремонтом квартир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня в київській багатоповерхівці на Позняках прогримів вибух, в результаті якого були пошкоджені 40 і повністю зруйновані 16 квартир. Також загинуло п'ятеро людей.

Пошкоджений будинок місцева влада вирішила знести.