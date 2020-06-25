Зеленський передав ключі від 12 квартир постраждалим від вибуху у Києві. Відео
Поки передані тільки 12 квартир, перш за все сім'ям з дітьми
Всього протягом місяця передадуть 40 квартир для мешканців пошкодженого будинку
Мер Києва пообіцяв, що місцева влада забезпечить ремонт в новому житлі
Зеленський передав 12 квартир постраждалим від вибуху на Позняках
Президент України Володимир Зеленський передав ключі від нового житла людям, які постраждали в результаті вибуху в житловому багатоповерховому будинку на Позняках в Києві.
Про це повідомляється на сторінці Офісу президента в Facebook. Глава держави уточнив, що поки передані 12 квартир, перш за все сім'ям з дітьми (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).
Зеленський передав 12 квартир постраждалим від вибуху на Позняках Facebook Офісу президента
Зеленський зазначив, що всього протягом місяця буде передано 40 квартир для мешканців пошкодженого будинку.
"Всі 40 квартир ми видамо протягом декількох днів. Зараз перші 12 квартир ми хочемо віддати сім'ям з дітьми, я думаю, що це зрозуміло. Окремо віддали квартири Анастасії, яка втратила всю сім'ю, і Анатолію, який втратив батька. Це нові квартири. Тому якщо можна потерпіти ... потрібно зробити ремонт ", – сказав президент.
Зеленський передав 12 квартир постраждалим від вибуху на Позняках Facebook Офісу президента
Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада вже виділила грошову компенсацію потерпілим від 50 до 100 тисяч гривень. Також вона візьме на себе ремонт.
"Місто працює над оперативним відновленням документом постраждалих мешканців будинку на Позняках, щоб вони якомога швидше отримали грошову компенсацію. Щодо нового житла, в разі необхідності проведення там ремонту, міська влада візьме на себе вирішення цього питання", – сказано в повідомленні на його Telegram -каналі.
Мер Києва пообіцяв ремонт у квартирах Telegram Віталия Кличка
(Відео – Facebook Офісу президента)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Дарницькому районі Києва приблизно о 10:00 21 червня трапився вибух у житловому будинку. У результаті було пошкоджено декілька поверхів.
Було виявлено тіла п'яти жертв вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві.
У МВС вирішили розглядати дві версії НП.
Момент вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві потрапив на відео.