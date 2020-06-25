Зеленський передав ключі від 12 квартир постраждалим від вибуху у Києві. Відео

Президент України Володимир Зеленський передав ключі від нового житла людям, які постраждали в результаті вибуху в житловому багатоповерховому будинку на Позняках в Києві.

Про це повідомляється на сторінці Офісу президента в Facebook. Глава держави уточнив, що поки передані 12 квартир, перш за все сім'ям з дітьми (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

Зеленський передав 12 квартир постраждалим від вибуху на Позняках Facebook Офісу президента

Зеленський зазначив, що всього протягом місяця буде передано 40 квартир для мешканців пошкодженого будинку.

"Всі 40 квартир ми видамо протягом декількох днів. Зараз перші 12 квартир ми хочемо віддати сім'ям з дітьми, я думаю, що це зрозуміло. Окремо віддали квартири Анастасії, яка втратила всю сім'ю, і Анатолію, який втратив батька. Це нові квартири. Тому якщо можна потерпіти ... потрібно зробити ремонт ", – сказав президент.

Зеленський передав 12 квартир постраждалим від вибуху на Позняках Facebook Офісу президента

Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада вже виділила грошову компенсацію потерпілим від 50 до 100 тисяч гривень. Також вона візьме на себе ремонт.

"Місто працює над оперативним відновленням документом постраждалих мешканців будинку на Позняках, щоб вони якомога швидше отримали грошову компенсацію. Щодо нового житла, в разі необхідності проведення там ремонту, міська влада візьме на себе вирішення цього питання", – сказано в повідомленні на його Telegram -каналі.

Мер Києва пообіцяв ремонт у квартирах Telegram Віталия Кличка

(Відео – Facebook Офісу президента)

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