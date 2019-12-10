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10 грудня • оновлено в 07:31
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"Зеленський не здав Україну": на Банковій згорнули акцію протесту

4.8т
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Акція протесту під стінами Офісу президента на вул. Банковій повністю припинилася після того, як стали відомі результати переговорів лідерів країн "нормандського формату".

Активісти заявили про те, що готові покинути Банкову, оскільки президент України Володимир Зеленський не допустив здачі національних інтересів України, передає "Українська правда".

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"Зеленський не перетнув ніяких "червоних ліній". Вважаємо, що це і наша з вами заслуга. Саме завдяки масовому невдоволенню в Україні було засвідчено, що більшість українців хочуть миру, але не шляхом поступок агресору", – заявили члени оргкомітету акції.

При цьому активісти додали, що будуть далі стежити за розвитком подій, оскільки усвідомлюють, що може існувати непублічна частина домовленостей між лідерами "нормандської четвірки".

Вже вранці табір з-під Офісу президента повинен бути повністю прибраний.

На Банковій згорнули акцію протесту

На Банковій згорнули акцію протесту

Facebook Максима Саваневського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зеленкою заявив, що спокійно ставиться до акцій протесту під стінами Офісу президента на вул. Банковій, хоча при цьому визнав, що вони створюють проблеми.

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Автор
Катерина Луговська
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ржу на всі що зосталися як зє зробив всіх Українців видавши суцільну поразку за перемогу. ці троє зуміли зберегти морду зє від побоїв. СУМНО.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Не, так не интересно. Только приготовился получать кайф от дурдома, а они взяли и разошлись.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Белые хозяева разрешения не дали, да и денег нет. Парашенко своих не даст даже с паяльником в дупе.
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