Мер Києва Віталій Кличко заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився скасувати накази про забезпечення чиновників окремими палатами, які охоронятимуться, у разі захворювання, зокрема й на коронавірус COVID-19.

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Про це Кличко розповів під час брифінгу 26 березня щодо поширення COVID-19. Трансляцію вела пресслужба КМДА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Що стосується нібито VIP-палат для депутатів та інших чиновників – такого немає! Я підняв інформацію щодо розпорядження, яке вчора (25 березня. – Ред.) поширили ЗМІ. Скажу одне: воно було зроблене на виконання наказів Державної служби охорони, МОЗ і звернення на їх підставі Державного управління справами при президенті", – пояснив мер Києва.

Кличко поставив крапку в питанні "VIP-палат" для депутатів і чиновників. Ілюстрація

За його словами, це документи з грифом "для службового користування". У них ідеться про підготовленість закладів охорони здоров’я до медико-санітарного забезпечення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

"Мова про те, що в разі захворювання першої особи держави повинні бути певні умови: окрема палата, і щоб поруч перебувала державна охорона. Така практика завжди була. І не тільки в Україні. Але… Я розмовляв вчора з президентом. Він готовий і налаштований скасувати накази, про які йдеться та які ми зобов’язані виконувати", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі з'явилася інформація про те, що департамент охорони здоров'я КМДА розіслав столичним медичним закладам наказ про особливі умови лікування "VIP-пацієнтів".

Кличко прокоментував інформацію, яка ширилась у ЗМІ, про розпорядження готувати окремі палати для "VIP-осіб" у разі, якщо вони захворіють на коронавірус.

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