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6 грудня • оновлено в 16:51
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"Збирачі земель": як безмежно знищують Київ

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Забудова Києва все більше набуває безмежного характеру. Впевненість у здатності "повирішувати" підштовхує бізнес до "освоєння" нових земель.

Черговий скандал – будівництво біля метро "Харківська ".

Детальніше – в нашому матеріалі.

Працюють ударними темпами

Після публікації OBOZREVATEL про те, що будівництво трьох об'єктів торгівлі поблизу охоронної зони метро може пошкодити станцію, поліція відкрила кримінальне провадження по ст. 364- УК. Звучить стаття так: "зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми".

Незважаючи на це, будівельні роботи тривають (для перегляду відео з дрона проскрольте вниз).

Будівництво біля м. "Харківська" у Києві: Об'єкт №1 розташований в декількох десятках метрів від входу на станцію. Поруч стоянка міжміських маршруток Об'єкт №2 знаходиться з боку озером Вирлиця Об'єкт №3 – поруч з озером Лебедине

Будівництво біля м. "Харківська" у Києві:

Об'єкт №1 розташований в декількох десятках метрів від входу на станцію. Поруч стоянка міжміських маршруток

Об'єкт №2 знаходиться з боку озером Вирлиця

Об'єкт №3 – поруч з озером Лебедине

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Об'єкт №1 з парної сторони Бажана біля зупинки міжміських маршруток з моменту нашої останньої публікації в вересні виріс на цілий поверх. У ньому з'явився дах і вікна.

Фото комплексу біля зупинки маршруток у вересні

Фото комплексу біля зупинки маршруток у вересні

І 6 грудня...

І 6 грудня...

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Зростає і будівля №2 по сусідству, з боку озера Вирлиця. Якщо раніше там був котлован, але тепер будівельники зводять другий поверх.

Фото будівельного майданчика з боку о. Вирлиця у вересні

Фото будівельного майданчика з боку о. Вирлиця у вересні

І 6 грудня...

І 6 грудня...

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Найповільніше будується об'єкт №3 через дорогу, поруч з озером Лебедине. Сьогодні там встановлюють опори.

Будівництво з боку о. Лебедине

Будівництво з боку о. Лебедине

Але, судячи з темпів, будівництво комплексу – питання часу. Якщо, звичайно, ніщо не завадить.

До речі, у Києві вже був прецедент з будівництвом поруч з метро "Театральна" (вул. Б. Хмельницького, 7). В результаті скандальну будівлю передали місту. З 2012 року там розташований Музей історії Києва.

Хочеться вірити, що й у відношенні забудови на "Харківській" правоохоронці доведуть справу до логічного кінця в інтересах міста і киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Будівництво трьох об'єктів торгівлі поряд з метро "Харківська" вже зараз дає серйозне додаткове навантаження на транспортний вузол пр. Бажана – вул. Ревуцького. З парної сторони проспекту на невеликій території паркуються десятки міських і міжміських маршруток. Деякі водії навіть висаджують пасажирів безпосередньо на проїжджій частині.

  • Раніше влада планувала на цьому місці будівництво транспортного пересадочного вузла.

  • З відкритих джерел відомо, що забудовниками об'єктів торгівлі біля метро "Харківська" є: ТОВ "Сан Іннотех", ТОВ "Буд-Інвест Маркет" і ТОВ "Магістраль-Буд ЛТД".

  • У 2009-му ділянки біля "Харківська" були передані командою тоді ще мера Леоніда Черновецького в оренду. Звернемо увагу, що будівельні роботи почалися через дев'ять років після передачі в оренду. Це є порушенням законодавства.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
забудовник кримінал Національна поліція України
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