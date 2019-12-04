Затори в Києві показали з висоти пташиного польоту: приголомшливе відео

Київ майже щоранку й щовечора заповнюють масштабні затори, які з першими снігами стають все більшими і більшими. З'явилося приголомшливе відео з висоти пташиного польоту.

Одним із найбільш жвавих є проспект Перемоги, зокрема ділянка біля станції метро "Житомирська". OBOZREVATEL вдалося зафіксувати величезні черги машин із висоти пташиного польоту (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику видно, як проспект Перемоги повністю заповнили автомобілі жителів міста і гостей столиці України. У заторах застрягли як звичайні легковики, так і цілі автобуси з людьми.

Затори у Києві показали з висоти пташиного польоту

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ потрапив в антирейтинг міст світу з найбільшими заторами. Урбаністи забили на сполох, адже місто з кожним роком стає все менш комфортним для життя. Журналіст видання дізнався, чому далі буде тільки гірше.

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