Величезний затор у центрі Києва показали на відео з висоти

У мережі з'явилося видовищне відео масштабних заторів у Києві, які фактичні паралізували рух у столиці ввечері вівторка, 15 грудня.

Кадрами, знятими з висоти, поділився Telegram-канал "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ролик із ТЦ Gulliver зняв житель столиці. Він показав, як виглядають бульвар Лесі Українки та вулиця Мечникова біля бізнес-центру "Парус".

На записові видно, що автомобілі не рухаються, а затори розтягнулися на величезні відстані.

Джерело відео – "Київ Оперативний":

Нагадаємо, затори в столиці увечері 15 грудня досягали 8 балів. Вони утворилися через протести мітингувальників і дорожньо-транспортні пригоди.

Зокрема, напередодні в Солом'янському районі на проїжджу частину Шулявського моста впало кілька стовпів освітлення. Автомобілі могли рухатися лише по одній смузі.

Коли стовпи впали, на мосту був щільний рух транспортних засобів. Нахилятися почала спершу одна опора, потягнувши за собою ще дві. У мережі показали момент НП. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Крім того, 15 грудня в столиці України влаштували акцію "SaveФОП" (цю ініціативу пов'язують із власником мережі "Епіцентр" Олександром Герегою). Протестувальники перекрили дороги, що також ускладнило рух.

На мітингу "SaveФОП" підприємці вимагали скасувати карантинні обмеження для малого та мікробізнесу. На Майдані Незалежності відбулися зіткнення, внаслідок чого постраждали поліцейські.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 15 грудня також утворилася штовханина в метро. Це пов'язано з тим, що станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" були перекриті через повідомлення про мінування.