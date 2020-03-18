У Київській міськдержадміністрації розглядають відновлення роботи метрополітену в обмеженому режимі.

Про це заявив заступник мера Києва Володимир Прокопів, опублікувавши відеозвернення у Facebook. Він визнав, що закриття метро стало величезною проблемою для столиці.

"Але київська влада виконує постанову Кабінету міністрів. Зараз разом із колегами ми розробляємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями", – повідомив він.

За його словами, метро має обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність Києва.

"У столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів і медсестер київських лікарень доїжджають на роботу з сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Тому ми також розробляємо програму для Київпастрансу, щоб місто змогло забезпечити підвезення цих людей на роботу і з роботи", – додав Прокопів.

Після закриття метро Києва OBOZREVATEL відповів на головні питання про те, як можна пересуватися столицею без метро, чому порушують умови карантину і як за це можуть покарати.

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