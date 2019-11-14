Заступник голови КМДА Прокопів відхрестився від піщаних браконьєрів

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів заперечує закиди щодо "кришування" піщаних браконьєрів, які розорюють береги річки Коник – попри те, що свою протиправну діяльність нелегали ведуть буквально під носом у посадовця.

Як повідомляє "Стопкор", маєток екссекретаря Київської міської ради розташований у котеджному містечку "Золота затока" неподалік від заповідної зони, у безпосередній близькості від земснарядів, які там працюють (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якби мені це було відомо, я б повідомив правоохоронні органи. Звісно, мені цікаво. Щойно будуть відповідні висновки правоохоронних органів, я через якісь запити буду намагатись їх дізнатися і вам повідомлю. На ці питання маю відповідати не я у депутатській приймальні, а хтось інший у залі суду", – стверджує Прокопів.

Володимир Прокопів Скріншот відео

Нагадаємо, незаконний видобуток піску у Голосіївському районі столиці триває вже не один рік. Браконьєрів ловили на гарячому та реєстрували кримінальні провадження. Утім, ці справи так і не дійшли до логічного фіналу, а в жовтні правозахисники вчергове зафіксували підозрілу активність на річці Коник, де працювали два земснаряди.

Наразі кримінальне провадження за фактом виявленого злочину відкрите за заявою КП "Плесо", що підпорядковується департаменту екології КМДА. Зі свого боку Київська міська рада має на комунальників законодавчі важелі впливу.

Журналісти дослідили підсумки діяльності піщаних нелегалів завдяки супутниковим знімкам за 2005-2019 роки та виявили, що річище водойми кардинально змінилося: фактично втрачено шматки берега з обох боків. Прокопів підтвердив, що сюжет на цю тему він дивився.

"Там, якщо поїхати влітку подивитись, річка дійсно потребує очищення. Єдине, що це має виконуватись не піратськими методами, це мають робити ліцензовані компанії, які сплачують всі податки й роблять це відповідно до чинного законодавства. На жаль, через усі ці кримінальні справи профільні підприємства цим не займаються, ситуація підвисла. Я сподіваюсь, невдовзі піратів буде покарано, а профільні служби зможуть довести справу до логічного завершення", – коментує чиновник.

Проте, за словами Прокопіва, контролювати хід кримінальної справи – не його функція. Зауважимо, що дроти нелегальної техніки привели журналістів прямісінько до елітного котеджного містечка під назвою "Коник", де проти коптера журналістів охоронці кооперативу "Золота затока" застосували заборонену в Україні зброю. І де й розташований будинок Прокопіва.

Та сам він будь-які зв'язки з піщаними браконьєрами називає маячнею – так само, як і чутки про те, що територію, де зараз видобувають пісок, планують залити бетоном і звести там ще одне містечко – аналог "Коника".

"Це ілюзії, фантазії, які не можна видавати в ефір. Мне це ображає по-людськи. Це є зона заповідника, і зробити це законними методами неможливо. І незаконними також. У міста є всі важелі впливу, ми цього не дозволимо у жодному разі", – сказав він.

"Далі продовжувати в столиці, у мегаполісі анклави приватного сектора – занадто дорого для міста. Бо місту дорого не стільки виділити ділянку, скільки протягнути туди дорогу, збудувати комунікації, забезпечити соціальну інфраструктуру – садочки, школи, це непомірні для міста витрати. Через це у нас тривають дискусії з Кабміном", – запевняє заступник голови КМДА.

Однак виникає запитання: якщо кооперативи на кшталт "Золотої затоки" невигідні столиці та якщо землі на березі Коника є заповідними, то чи взагалі законним було будівництво котеджів, в одному з яких проживає посадовець?

Він пояснює: з 90-тих років, коли створювався "Коник", законодавство встигло змінитись кілька разів. Та й сам він нібито жодного стосунку до кооперативників не має – будинок придбав на вторинному ринку у приватної особи.

"Я не купував будинок у кооперативу і з кооперативом не маю жодних відносин, крім оплати платіжок, які вони присилають. Тому мене не цікавить, як цей кооператив створювався. Я не можу собі дозволити вникати у господарську діяльність інших компаній – і згідно із законом, і фізично не маю на це часу", – запевняє Прокопів.

Утім, і ця відповідь породжує нові питання до столичного високопосадовця. Адже, за даними сайтів з продажу нерухомості, вартість котеджу у "Конику" стартує від 400 тисяч доларів. А будиночок площею понад 500 квадратів (саме такий задекларовано заступником голови КМДА) коштує на ринку півтора мільйона доларів.

Поза тим заробітна плата, отримана Прокопівим за основним місцем роботи у 2018 році, становила лише 469 305 гривень. Задекларовані дружиною чиновника доходи від підприємницької діяльності ненабагато більші. Тож, навіть беручи до уваги одержані подружжям відсотки, фінансову допомогу та інші задекларовані джерела доходів, накопичувати кошти на котедж у Голосієві родині держслужбовця довелося б щонайменше 8-10 років. Відтак виникає питання – звідки у чиновника взялися гроші на придбання такої дорогої нерухомості та землі під неї?

Нагадаємо, як стало відомо OBOZREVATEL, територія незаконного намиву піску на річці Коник складає більш ніж 7 га заповідної зони. Редакція має намір з'ясувати всі факти про скандальну браконьєрську схему та покласти їй край.

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