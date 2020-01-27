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27 січня • оновлено в 12:13
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На Київ насувається сніг із дощем: з'явився прогноз погоди на тиждень

1.6т
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У Києві впродовж тижня, з 28 до 31 січня, погода буде прохолодною, втім, і надалі не зимовою, а сніг випаде лише разом із дощем.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. Вітер здебільшого триматиметься в межах 5-10 м/с, хоча іноді здійматиметься до 7-12 м/с.

Так, у вівторок, 28 січня, усю добу буде хмарно. Вночі температура становитиме приблизно 0...+2°, а вдень підійметься до +3...+5°.

Погода в Києві до кінця січня

Погода в Києві до кінця січня

У середу вночі опадів не передбачається, але вдень прогнозується дощ зі снігом. Температура повітря буде такою ж, як і днем раніше.

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У четвер, 30 січня, похолодає й усю добу падатиме дощ зі снігом. Нічна температура очікується у межах -1...+1°, а денна – лише +2..+4°. У п'ятницю прогнозується аналогічна погода.

Також свій прогноз на тиждень дала відома українська синоптикиня Наталія діденко на своїй сторінці у Telegram. За її словами, у вівторок, 28 січня, у Києві буде тепло, а температура повітря сягне аж до +4...+6 градусів.

"29 січня в столицю підгребе циклон, тому прийде хмарність, посилиться вітер, з`являться опади, спочатку дощ, потім мокрий сніг. Пізно ввечері у середу машину десь краще припаркуйте не під старими деревами чи непевними конструкціями – може бути небезпечно", – попередила Діденко і додала, що уже 30 січня у місті похолодає.

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Києві

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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