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11 грудня • оновлено в 13:57
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Засніжить? З’явився неочікуваний прогноз погоди на тиждень у Києві

1.1т
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У Києві до кінця тижня, з 12 до 15 грудня, очікується доволі холодна погода, а також ймовірні дощі зі снігом.

Відповідний прогноз з’явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер здебільшого буде 3-8 м/с, втім, часом здійматиметься і до 7-12 м/с.

Щоночі протягом тижня температура очікується лише близько -1…+1 градуса, а от вдень сягне до +3…+5. Винятком стане п’ятниця, 13 грудня, коли денна температура буде +1…+3 градуси.

Погода у Києві

Погода у Києві

У четвер вночі, 12 грудня, передбачається дощ зі снігом. Аналогічні опади будуть і в неділю вночі, 15 грудня, втім, вдень сніг припиниться.

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Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Києві

Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз в окремих частинах країни.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Прогноз погоди
Місце
Україна Київ
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