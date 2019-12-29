Київ у снігу: в мережі показали раритетні фото прибирання міста взимку

У мережі показали вражаючі старі фото зимового Києва. На них зображено, як у 1970-х роках прибирали вулиці столиці України від снігу.

Знімки опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переглянути кадри прибирання міста у минулому столітті та останніми роками (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"1970-ті роки. Снігоприбиральна техніка – працює!" – написав автор допису.

У Києві прибирають сніг

Як у Києві прибирали сніг у 1970-х роках:

Прибирання Києва у 1970-х роках Клуб корінного киянина/Сергій П'ятериков

Прибирання Києва у 1970-х роках Клуб корінного киянина/Сергій П'ятериков

Прибирання Києва у 1970-х роках Клуб корінного киянина/Сергій П'ятериков

Як у Києві прибирали сніг у кінці 2010-х років:

Прибирання Києва у 2018 році КМДА

Прибирання Києва у 2018 році КМДА

Прибирання Києва у 2018 році КМДА

Прибирання Києва у 2018 році КМДА

Прибирання Києва у 2018 році КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали неймовірні старовинні листівки із Володимирською гіркою у Києві у зимову пору року.

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