Заразилися діти в інтернаті: свіжа статистика щодо COVID-19 у Києві

Тимур Григоренко Життя столиці 11:27, 16.05.2020 Оновлено: 12:16, 16.05.2020

​​У Києві станом на ранок, 16 травня зафіксовано 2 221 випадок захворювання на COVID-19. За добу кількість хворих зросла на 153 особи, серед них 17 медиків.

Померли за минулу добу двоє осіб. Загалом у столиці 45 летальних випадків, повідомляє пресслужба мера столиці Віталія Кличка.

COVID-19 у Києві

Більш ніж половина людей, у яких підтвердили захворювання, – вихованки та працівники Дарницького будинку-інтернату для дівчаток.

Серед тих, що захворіли:

  • 106 жінок віком від 21 до 77 років

  • 17 дівчаток віком від 5 до 17 років

  • 30 чоловікiв віком від 19 до 68 років.

Найбільше хворих через спалах в інтернаті зафіксували у Дарницькому районі – 87 осіб, Дніпровському – 16 та Деснянському – 15 випадків захворювання.

У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за минулу добу 22 особи. Усього коронавірус у Києві перемогли 222 мешканці міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня в Україні офіційно підтверджено 17 858 випадків COVID-19.

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