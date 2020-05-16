Головна Новини
16 травня • оновлено в 17:10
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Заразилися діти в інтернаті: свіжа статистика щодо COVID-19 у Києві

7.2т
Читати матеріал російською

​​У Києві станом на ранок, 16 травня зафіксовано 2 221 випадок захворювання на COVID-19. За добу кількість хворих зросла на 153 особи, серед них 17 медиків.

Померли за минулу добу двоє осіб. Загалом у столиці 45 летальних випадків, повідомляє пресслужба мера столиці Віталія Кличка.

COVID-19 у Києві

COVID-19 у Києві

Більш ніж половина людей, у яких підтвердили захворювання, – вихованки та працівники Дарницького будинку-інтернату для дівчаток.

Серед тих, що захворіли:

  • 106 жінок віком від 21 до 77 років

  • 17 дівчаток віком від 5 до 17 років

  • 30 чоловікiв віком від 19 до 68 років.

Найбільше хворих через спалах в інтернаті зафіксували у Дарницькому районі – 87 осіб, Дніпровському – 16 та Деснянському – 15 випадків захворювання.

Заразилися діти в інтернаті: свіжа статистика щодо COVID-19 у Києві

У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за минулу добу 22 особи. Усього коронавірус у Києві перемогли 222 мешканці міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня в Україні офіційно підтверджено 17 858 випадків COVID-19.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги