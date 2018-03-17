УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Заметіль над Києвом: сніжне місто показали з висоти пташиного польоту

3.8тЧитати новину російською

Київську негоду показали з висоти пташиного польоту.

Фотографії з квадрокоптера опублікував керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов в Facebook .

"Його вже майже не видно з землі, вся надія на GPS, автоматику і телеметрію. Малюк Спарк і Батьківщина Мати: прямий ефір з висоти пташиного польоту. Сніг, вітер і мороз не перешкода", - написав він.

Новини
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-kieve-zhenschina-zabrala-plemyannika-iz-detsada-napilas-i-usnula-v-snegu.htm

Крім того, опубліковані знімки екстремального нічного польоту над Аркою Дружби народів.

Київ з висоти

Влад Антонов в Facebook

Київ з висоти

Влад Антонов в Facebook

Київ з висоти

Влад Антонов в Facebook

Київ з висоти

Влад Антонов в Facebook

Київ з висоти

Як повідомляв "Обозреватель", в Києві складні погодні умови 17 березня змусили працювати комунальні служби в посиленому режимі.

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook

Наші блоги