Залишилася тільки донька: сусіди розповіли про загибель сім'ї під час вибуху будинку в Києві

У результаті вибуху дев’ятиповерхівки на Позняках у Києві під завалами загинула майже вся родина – подружжя із сином.

Живою залишилася тільки їхня донька. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Від ранку на місце вибуху почали приходити люди, які живуть у сусідніх будинках. Одна з жінок знала дівчинку, чиї родичі загинули", – зазначається у повідомленні.

Про трагедію потерпілі та її очевидці розповідають зі сльозами на очах. Зокрема, киянка підкреслила, що всі три відомі жертви вибуху виявилися родиною. А дівчина, яка втратила батьків і брата, не могла усвідомити того, що трапилося.

"Вона сиділа байдужа і весь час говорила: "де моя мама". Я думала вона тільки маму втратила, а ввечері дізналася, що і брата, і батька", – розповіла жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва вранці 21 червня трапився вибух газу в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. У результаті було пошкоджено декілька поверхів. За даними управління ДСНС у столиці, три людини загинули, інформація про обставини трагедії досі уточнюється.