Закриють школи і метро: Кличко оцінив загрозу коронавірусу в Києві

У разі поширення коронавірусу в Києві стануть ймовірними закриття шкіл, дитсадків, а також метро.

Про це ВВС повідомив мер столиці Віталій Кличко, відзначивши, що влада готова до будь-якого повороту: закуплено експрес-тести, проводиться роз'яснювальна робота в школах і дитсадках, дітям вимірюють температуру.

"Ми не можемо гарантувати, що хворих коронавірусом в Києві не буде. Ми ж бачимо, що немає жодної країни в Європі, де б не було хворих на коронавірус. А Італія навіть ввела карантин, закрила аеропорти", – сказав він.

"Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові і до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, і ми будемо закривати школи і дитячі сади, щоб ця хвороба не поширювалася", – заявив Кличко.

Не виключено також, що в разі загрози буде заблокована робота громадського транспорту, в тому числі метро.

Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померли більше 4000 чоловік.

Поставки в Україну експрес-тестів на коронавірус очікуються 16-17 березня. Їх можна буде купити в аптеці за 300 гривень.

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