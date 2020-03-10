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10 березня • оновлено в 19:55
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/ Життя столиці

Закриють школи і метро: Кличко оцінив загрозу коронавірусу в Києві

7.6т
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У разі поширення коронавірусу в Києві стануть ймовірними закриття шкіл, дитсадків, а також метро.

Про це ВВС повідомив мер столиці Віталій Кличко, відзначивши, що влада готова до будь-якого повороту: закуплено експрес-тести, проводиться роз'яснювальна робота в школах і дитсадках, дітям вимірюють температуру.

"Ми не можемо гарантувати, що хворих коронавірусом в Києві не буде. Ми ж бачимо, що немає жодної країни в Європі, де б не було хворих на коронавірус. А Італія навіть ввела карантин, закрила аеропорти", – сказав він.

"Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові і до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, і ми будемо закривати школи і дитячі сади, щоб ця хвороба не поширювалася", – заявив Кличко.

Не виключено також, що в разі загрози буде заблокована робота громадського транспорту, в тому числі метро.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померли більше 4000 чоловік.

Поставки в Україну експрес-тестів на коронавірус очікуються 16-17 березня. Їх можна буде купити в аптеці за 300 гривень.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
АТО свое закройте, жЫвотные... или как его щас называют ООС... одно название д е б и льнее другого...
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Гоша Злой
Гоша Злой
ага, закупили тесты за средства плательщиков налога и теперь предлагают нам же их купить в аптеке за 300 грвн.....
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