Зачиніть вікна та двері: на Київ насувається новий апокаліпсис

У Києві 16 серпня очікується продовження гроз і поривчастого вітру. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі та температуру 26-28 градусів.

Протягом усього дня буде дути південно-східний і південно-західний вітер, а його швидкість складе 5-10 метрів на секунду. У прес-службі управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту благоустрою КМДА порадили киянам дотримуватися простих правил, які допоможуть уберегтися від шквальних поривів.

У будинках і квартирах варто щільно зачинити всі вікна і двері, а з балконів прибрати предмети, які може здути. Якщо ви перебуваєте на вулиці, намагайтеся триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев. Також під ними не варто паркувати автомобілі.

Під час посилення вітру постарайтеся сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. У разі виникнення непередбачених ситуацій зверніться до екстренних служб за номерами 101 або 103.

meteo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше метеорологи попередили про затяжні дощі в столиці. Згідно з їхнім прогнозом, вони триватимуть до неділі, 19 серпня.