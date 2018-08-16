Зачиніть вікна та двері: на Київ насувається новий апокаліпсис

У Києві 16 серпня очікується продовження гроз і поривчастого вітру. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі та температуру 26-28 градусів.
Протягом усього дня буде дути південно-східний і південно-західний вітер, а його швидкість складе 5-10 метрів на секунду. У прес-службі управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту благоустрою КМДА порадили киянам дотримуватися простих правил, які допоможуть уберегтися від шквальних поривів.
У будинках і квартирах варто щільно зачинити всі вікна і двері, а з балконів прибрати предмети, які може здути. Якщо ви перебуваєте на вулиці, намагайтеся триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев. Також під ними не варто паркувати автомобілі.
Під час посилення вітру постарайтеся сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. У разі виникнення непередбачених ситуацій зверніться до екстренних служб за номерами 101 або 103.
meteo.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL, раніше метеорологи попередили про затяжні дощі в столиці. Згідно з їхнім прогнозом, вони триватимуть до неділі, 19 серпня.
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