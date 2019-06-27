Закрийте вікна і зверніться до лікаря: в Києві попередили про небезпеку після пожежі

Після масштабної пожежі під Києвом, яка трапилася 26 червня, мешканців Святошинського району столиці попередили про високу загрозу забруднення повітря.

Станом на 21:00 26 червня заміри не показали забруднень, проте ситуація може змінитися через вітер, повідомили в пресслужбі КМДА.

Щоб уникнути потрапляння шкідливих речовин в організм, киянам порадили обмежити перебування на вулиці, особливо дітям та вагітним.

Також краще закрити всі вікна, але за необхідності можна недовго тримати їх відкритими, завісивши водночас вологою тканиною. Також можна увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

Пожежа

Крім цього, потрібно провести вологе прибирання, можна поставити в кімнатах тарілки з водою, щоб зволожити повітря.

Стовп диму

"Збільшити вживання води до 2-3 літрів на день для дорослих, пийте солону воду, знежирене молоко і сироватку, соки", – порадили в КМДА.

Категорично заборонено ходити під дощем, а якщо ви все таки потрапили під нього – прийміть душ одразу після повернення додому. Якщо почався кашель, задишка і запаморочення – терміново зверніться до лікаря.

Як писав OBOZREVATEL, пожежа виникла в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на території складу із секонд-хендом. Через пожежу в 6 точках міста зафіксовано перевищення допустимого рівня сірчистого ангідриду в 5-8 разів.

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