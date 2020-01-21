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21 січня • оновлено в 11:38
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Зачиніть вікна й готуйте укриття! На Київ насувається потужна буря

2.4т
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У вівторок, 21 січня, вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (рівень небезпеки "жовтий").

Про це попереджає Управління з питань цивільного захисту КМДА з посиланням на синоптиків. За їхніми словами, киянам потрібно бути обережними, оскільки прогнозуються шквали.

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Водночас у КМДА дали основні рекомендації під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні;

  • якщо ви опинилися на вулиці, потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні, у вівторок, 21 січня, прогнозують останній теплий день перед снігопадами.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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