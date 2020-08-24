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Закинутий будинок під Києвом виявився відомим маєтком: історія та фото

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
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Закинутий будинок під Києвом виявився відомим маєтком

Закинутий будинок під Києвом виявився відомим маєтком. volshebnayakofeinya.blogspot.com

У мережі розповіли історію та показали фото закинутого загадкового маєтку фон Мекк у селі Копилів Макарівського району Київської області.

Він був споруджений ще у ХІХ столітті. Про комплекс написали на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскорольте до кінця сторінки).

"Побудував його (Маєток. – Ред.) у ХІХ столітті залізничний підприємець та барон Микола фон Мекк, який був одружений з племінницею знаменитого композитора Петра Чайковського. Сам Петро Ілліч, як свідчить меморіальна дошка, приїжджав сюди двічі в гості", – йдеться у дописі.

Під Києвом розташований закинутий маєток фон Мекк

Під Києвом розташований закинутий маєток фон Мекк Facebook/Клуб корінного киянина

Відзначається, що після Жовтневої революції 1917 року у будівлі розміщувались найрізноманітніші організації, зокрема, філія Макарівської музичної школи, військовий госпіталь з 1943 року та навіть сільська рада.

Станом на 2020 рік будівля залишалась занедбаною та закинутою. Очевидно, у ній ніхто не проживав.

Історія закинутого будинку під Києвом

Історія закинутого будинку під Києвом Скріншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачів мережі розсварили архівні фото стареньких дерев'яних київських будинків. Знімки датовані 1920-ми роками.

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