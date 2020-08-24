Закинутий будинок під Києвом виявився відомим маєтком: історія та фото

У мережі розповіли історію та показали фото закинутого загадкового маєтку фон Мекк у селі Копилів Макарівського району Київської області.

Він був споруджений ще у ХІХ столітті. Про комплекс написали на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскорольте до кінця сторінки).

"Побудував його (Маєток. – Ред.) у ХІХ столітті залізничний підприємець та барон Микола фон Мекк, який був одружений з племінницею знаменитого композитора Петра Чайковського. Сам Петро Ілліч, як свідчить меморіальна дошка, приїжджав сюди двічі в гості", – йдеться у дописі.

Під Києвом розташований закинутий маєток фон Мекк Facebook/Клуб корінного киянина

Відзначається, що після Жовтневої революції 1917 року у будівлі розміщувались найрізноманітніші організації, зокрема, філія Макарівської музичної школи, військовий госпіталь з 1943 року та навіть сільська рада.

Станом на 2020 рік будівля залишалась занедбаною та закинутою. Очевидно, у ній ніхто не проживав.

Історія закинутого будинку під Києвом Скріншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачів мережі розсварили архівні фото стареньких дерев'яних київських будинків. Знімки датовані 1920-ми роками.

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