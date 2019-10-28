'Загорнути в бетон!' З'ясувалося, хто причетний до знищення Києва

Вже котрий рік кияни спостерігають, як із "міста каштанів" Київ перетворюється на бетонні джунглі, а апетити бізнесу все зростають. Однак те, що поруч із урядовим кварталом може відбуватися масштабне й беззаконне будівництво – важко було уявити.

Детальніше про кричущу ситуацію – в розслідуванні OBOZREVATEL.

У матеріалі "Окупація по-новому: розкрилися кричущі факти знищення Києва" ми розповіли про свавільну забудову, яка ведеться на земельній ділянці, що перебуває в постійному користуванні державного підприємства заводу "Арсенал".

З'ясувалося, що чинних документів, які дають право на проведення будівельних робіт, у замовників немає. Це стало відомо під час тривалої переписки з чиновниками. Подальше розслідування показало, що до цього "самобуду" причетний колишній "регіонал", екснародний депутат від групи "Відродження" Володимир Зубик.

Компанія, афілійована з ексдепутатом Володимиром Зубиком, надбудовує корпус на території заводу "Арсенал"

Цілком "таємно"

Про те, що невідомі перекрили будівельним парканом тротуар і частину дороги на вул. Московській, 8, і почали розбирати один із корпусів "Арсеналу", журналістам OBOZREVATEL повідомили місцеві жителі.

На вул. Московській біля корпусу заводу встановили будівельний паркан, перекривши тротуар і частину дороги

А такий вигляд вулиця мала до початку будівництва Google. Maps

Отримати інформацію про забудовника й сам об'єкт виявилося не так просто: стендів із даними поруч із їхнім будмайданчиком не виявилося, а інформація у відкритих джерелах – відсутня.

На заводі "Арсенал" нашим журналістам сухо повідомили, що корпус, у якому ведуться будівельні роботи, не має стосунку до заводу і з 2009 року належить приватній структурі. А також, що ДП підписало договір на компенсацію земельного податку з ТОВ "КУА "ЕМ ДЖІ АЙ" (41171750).

Додамо, що будівельні роботи проводяться в одному з корпусів, який раніше належав підприємству, що має стратегічне значення для економіки й безпеки країни – іншій юрособі, державному підприємству спеціального приладобудування "Арсенал".

Відповідь адміністрації заводу "Арсенал"

Лише в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА дали відповідь, що замовник будівництва – ТОВ "Марс Девелопмент" (36757578).

Відповідь Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА

Відповідно до Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, компанія "Марс Девелопмент" має зареєстроване право власності на нежитлові приміщення в корпусі № 3-А (літера Б) на вул. Московській, 8. Крім неї правами володіє згадане раніше ТОВ "КУА "ЕМ ДЖI АЙ", але приміщення, що належать цьому підприємству, перебувають у заставі. Кредитор – "Марс Девелопмент".

Також право власності на приміщення належать і ТОВ "БЦ М8" (42708476) – засновник все тієї ж компанії "Марс Девелопмент".

Як бачимо, саме це підприємство є "сполучною ланкою".

Що ж відомо про нього? "Марс Девелопмент" було зареєстроване у Печерському районі Києва в жовтні 2009 року. Статутний капітал – 85,7 млн грн.

У Єдиному держреєстрі юридичних осіб та ФОП зазначено, що єдиним засновником "Марс Девелопмент" є венчурний інвестиційний фонд "ІнтергалБудІнвест". Який, своєю чергою, управляється ТОВ "КУА "Крістал Есет Менеджмент", що перебуває "під крилом" ексдепутата Володимира Зубика.

Гучні скандали

Про діяльність компаній, афілійованих із Зубиком, OBOZREVATEL вже розповідав неодноразово.

Так, ТОВ "Старонаводницький парк" будує висотний житловий комплекс на Печерську менш ніж за 100 метрів від кладовища. Відповідно до чинного законодавства, земля навколо поховань є санітарно-захисною зоною і має становити щонайменше 300 метрів, а розміщення житлових будинків не допускається.

ТОВ "Міська будівельна компанія" перетворила на "смітник" зелену зону в центрі Печерська на вул. Василя Тютюнника, 5-б (колиш. Анрі Барбюса) і має намір втиснути там дві висотки.

Тепер же ТОВ "Марс Девелопмент" проводить таку дику надбудову поверхів на корпусі "Арсеналу".

Корпус заводу на вул. Московській, 8, де тривають будівельні роботи Google. Maps

Зазначимо, що Департамент із питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА наказав зупинити будівельні та підготовчі роботи й притягнув замовника до встановленої законодавством відповідальності. У відповідь "Марс Девелопмент" звернулося до Окружного адміністративного суду Києва, щоб оскаржити дії інспекторів.

Справа розглядається. Сподіваємося на рішення, яке буде справді захищати інтереси міста й киян.

P.S. Незважаючи на припис, будівельні роботи тривають. З огляду на все, ексдепутат Зубик, який донедавна був членом Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування та ЖКГ, робить ставку на свої зв'язки й гроші. А тому готовий закочувати в бетон Печерськ, спотворюючи центр Києва й роблячи його некомфортним для проживання.

Як то кажуть, нічого особистого – суто бізнес.

(Далі буде...)

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