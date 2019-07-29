Загинув моментально: на залізничній станції Києва трапилася кривава НП

У понеділок, 29 липня, в Києві, на залізничній станції "Сирець", поїзд збив чоловіка, який йшов по рейках. Від отриманих травм він помер на місці.

Як написав "Информатор", подія трапилася приблизно о 10:00. Особа загиблого не встановлена (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо відомо, що поїзд проїжджав станцію "Сирець", і саме в цей момент чоловік перебігав колії.

Тіло людини Информатор

"Поїзд не встиг загальмувати і збив пішохода. Машиніст і його помічник вибігли до нього, намагаючись надати першу допомогу", – написало видання.

Правоохоронці відмовилися коментувати НП, зважаючи на те, що проходили слідчі дії.

"Тіло загиблого прибрали з рейок до паркану. На вигляд йому приблизно 40 років. Але точних даних немає. Касири станції розповіли, що чули удар, а після цього лише бачили, що поїзд зупинився", – повідомили журналісти.

На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і швидка. Деталі інциденту встановлюються.

Тіло людини Информатор

Правоохоронець Информатор

Правоохоронець Информатор

Місце події Информатор

Поліція Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом у Фастівському районі електричка на смерть збила чоловіка. За попередньою інформацією, він повертався в рідне село Мала Снітинка приблизно о 5-й ранку 8 липня. Пізніше, 9 липня, на платформі "184 кілометр" у Дніпрі поїзд збив чоловіка. Він помер на місці.

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