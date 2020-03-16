Загадкове зникнення бізнесмена на Київщині: поліція показала фото чоловіка і авто, яке було спалене

Поліція опублікувала фото 34-річного бізнесмена Вадима Трищева, який загадково зник на Київщині в ніч на 13 березня, а також його авто, яке було знайдене спаленим.

Чоловік – мешканець села Мала Вільшанка Білоцерківського району. Про це написала пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У день зникнення чоловік перебував за кермом автомобіля Range Rover Velar, держномер АІ 8888 ТЕ. Востаннє він спілкувався у телефонному режимі зі своєю дружиною 12 березня, близько 23-ї години. Повідомив, що перебуває неподалік від місця проживання. Надалі авто господаря знайшли спаленим вщент", – йдеться у дописі.

На Київщині загадково зник бізнесмен Вадим Трищев Поліція Київської області

Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Розпочалися оперативно-розшукові заходи для встановлення місцеперебування чоловіка. Було орієнтовано усі наряди поліції Київщини, правоохоронці сусідніх регіонів, громадськість.

На Київщині загадково зник бізнесмен Вадим Трищев. Авто чоловіка

Також правоохоронці звернулися до людей, які могли бачити авто бізнесмена в ніч із 12 на 13 березня або володіють будь-якою іншою інформацією, з проханням анонімно надати відповідні дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білій Церкві Київської області загадково зник бізнесмен Трищев. Його дружина повідомила поліцію про те, що зв'язок із чоловіком обірвався, а його автомобіль знайшли згорілим дотла.

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