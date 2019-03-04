Зачиніть вікна й двері: в Києві оголосили ''жовтий'' рівень небезпеки

У Києві до кінця 5 березня буде дути шквальний вітер. Місцями пориви сягатимуть 20 метрів за секунду.
У зв'язку з цим у місті оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки і штормове попередження, повідомили в прес-службі КМДА.
"За прогнозами синоптиків, 5 березня хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень незначний дощ. Температура вночі +2... +4, удень +7... +9 градусів", – пояснили в міській адміністрації.
Під час сильних поривів вітру киянам порадили закрити всі вікна й двері, обережно ходити і їздити під рекламними бордами та деревами. Також під ними не варто паркувати автомобілі.
Ілюстрація
Гісметіо
Як писав OBOZREVATEL, в Україні до кінця 4 березня будуть пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат до 25 м/с. Оголошене штормове попередження.
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