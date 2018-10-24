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/Життя столиці

Зачиніть вікна та двері: Київ охопив ураган

2.4тЧитати матеріал російською

У Києві 24-25 жовтня бушуватиме ураганний вітер та злива. У передмісті столиці в середу-четвер можливий не тільки дощ, а й мокрий сніг. У зв'язку з цим рятувальники оголосили штормове попередження і закликали бути особливо обережними.

Пориви вітру протягом двох діб можуть досягати 15-24 метрів на секунду. На час несприятливих погодних умов в управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА порадили дотримуватися правил безпеки.

"Всі вікна будинків щільно закрити, з балконів прибрати предмети, які можуть випасти. Якщо ви опинилися на вулиці, намагайтеся триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев. У разі сильного вітру постарайтеся сховатися в найближчому приміщенні", — порадили у міській адміністрації.

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Автомобілістам також нагадали, що за такої погоди небезпечно паркувати машини під деревами та рекламними бордами.

Зачиніть вікна та двері: Київ охопив ураган

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, 24 і 25 жовтня погана погода охопить всю Україну. Місцями пориви вітру сягатимуть до 30 м/с.

Читайте всі новини по темі "Погода в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Погода в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Надо почаще бандерам устраивать такие радости.. Это же Путин виноват, да нацисты?)) Солнце переименовали уже в "Бандеру"?
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