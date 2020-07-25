Забужко показала відео історичного підняття українського прапора у Києві 30 років тому

Відома українська письменниця і поетеса Оксана Забужко пригадала історичний момент, коли у Києві 24 липня 1990 року підняли синьо-жовтий прапор.

Відповідний допис із відео вона розмістила на своїй сторінці у Facebook, написавши, "як це було прекрасно" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Добре пам'ятаю, де я в мить підйому прапора стояла, і навіть (як-то завжди врізається у важливі моменти життя) – в чому була вбрана", – наголосила Забужко.

"Хто не бачив – знайдіть 17 хв і подивіться уважненько, не минаючи ні титли, на цей Київ літа 1990-го. Через 2,5 місяці почався "перший Майдан" – Революція на граніті, і 15 жовтня майже такі самі багатотисячні колони киян вийшли на загальноміський страйк на підтримку студентів – тільки то вже була не святкова юрба, а зла, рішуча й зосереджена, йшли "підприємствами", – розповіла вона.

За словами письменниці, це було теж по-своєму прекрасно – "але іншою, грізною красою". Забужко закликала людей обов'язково переглянути це відео.

"Хоча б на те, щоб потім ніяке ст*рво не посміло брехати вам у живі очі, ніби незалежність нам хтось "подарував". Щоб нам, у черговий раз, не вкрали нашу історію", – підсумувала вона.

Пост Забужко Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачів мережі розсварили архівні фото стареньких дерев'яних київських будинків. Знімки датовані 1920-ми роками.