По Столичному шосе пронеслися швидкі: у Києві новий борт із пораненими

В Головний військовий клінічний госпіталь Києва 6 листопада прибув черговий борт із важкопораненими бійцями із зони бойових дій на Донбасі.

Всім їм потрібна допомога, повідомила волонтерка Наталія Юсупова на своїй сторінці у Facebook, закликавши небайдужих українців долучитися до порятунку Героїв.

"До Києва прибув борт із пораненими, зробіть репост, будь ласка! По Столичному шосе знову мчали швидкі з мигалками, серед прибулих воїни з ампутацією і є в дуже важкому стані. За 3 останні місяці більше 90 поранених", – написала вона.

Волонтер повідомила, що потрібна кров, здати яку можна в центрі крові на території госпіталю з понеділка по четвер з 9-12, при собі треба мати паспорт, за адресою: Госпітальна, 18.

Також пораненим бійцям можна приносити соки, воду, йогурти. З продуктів є потреба в ковбасі, сирі, овочах для бутербродів, цукрі, цукерках, каві і чаї. З одягу – футболки, спортивні костюми, куртки. З ліків – "Дексалгін" і "Кетанов" (знеболювальне в ампулах). Ще потрібні пелюшки під рани, шампуні, рушники, станки для гоління, шкарпетки і нижня білизна.

"Нагадую, що ми знаходимося у відділенні травматології, в їдальні. Воїнів багато і всім потрібна турбота і увага. Я публікую чеки, що купую + фото відправлених посилок на фронт", – написала Юсупова

Карти для допомоги: Приватбанк 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова).

Монобанк 4441 1144 4022 0109 Юсупова Наталія.

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL, ГУР Міноборони України дізналося, що на Донбасі командування ЗС РФ продовжує посилювати окупаційні війська забороненим Мінськими домовленостями озброєнням. Водночас російські найманці маскують техніку.

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