За рік час перебування киян у заторах можна скоротити вдвічі: Кучеренко озвучив план

За 1 рік малобюджетними заходами, за умови швидкого фінансування, ми вдвічі скоротимо час перебування киян у заторах.

Про це заявив кандидат в мери Києва від “Батьківщини” Олексій Кучеренко під час зустрічі з виборцями в Подільському районі, передає пресслужба.

Він пояснив, що це можливо реалізувати шляхом комплексного плану швидких рішень по негайному відновленню роботи міської електрички, оновленню й терміновому збільшенню рухомого складу міського транспорту, з перевагою електротранспорту та транспорту на воді, оновленню та оптимізації руху швидкісного трамваю і його синхронізації з роботою інших видів транспорту.

“В Києві, завдяки дослідженням світового банку Нью-Йоркської Транспортної академії, побудована транспортна модель Києва, яка з великою точністю може змоделювати будь-який сценарій. Тобто математично розраховується оптимальний сценарій транспортної проблеми, з нього обираються заходи, які якнайшвидше можуть зняти напругу”, – розповів політик.

Олексій Кучеренко переконаний, що слід реалізувати як середньострокові, так і довгострокові заходи з розвантаження столичних доріг.

“Це й добудови лінії метрополітену, й добудови розв’язок, а їх за нашими підрахунками біля 40, й розбудова Київської Великої Окружної дороги. Але це дуже масштабні та затратні проєкти, а нам треба вирішувати ці проблеми найближчим часом. Тому пріоритетними будуть швидкі, малозатратні заходи, які зможуть максимально швидко зняти напругу. Безумовно Києву потрібні й тунелі, і я впевнений, що за умови професійного керівництва і волі за 5 років реально реалізувати проєкти по будівництву 2 тунелів, які кардинально змінять транспортну схему міста”, – пояснив він.

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