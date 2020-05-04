За чиї гроші у Києві хоронитимуть жертв COVID-19: влада дала чітку відповідь

Київ відшкодує витрати на транспортування та кремацію померлих від коронавірусу COVID-19 за відповідним зверненням родичів чи інших осіб.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Такі послуги забезпечуватиме КП "Спецкомбінат – ритуальна служба". Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, написала пресслужба КМДА на своєму сайті.

"Ми розуміємо, що у багатьох родин, яких спіткало горе і їхні близькі люди померли від інфекції, може бути скрутне фінансове становище. Таким родинам ми готові піти назустріч та допомогти", – наголосив Пантелеєв.

Влада пояснила, за чиї гроші у Києві ховатимуть жертв COVID-19. Ілюстрація

Він нагадав, що в умовах поширення вірусу кремація є рекомендованим способом поховання осіб, які померли від COVID-19. Також чиновник прояснив ситуацію щодо приватних підприємств, які надають ритуальні послуги і транспортують до крематорію міста.

"Жодних преференцій для жодного підприємства немає. Є єдині для всіх методичні рекомендації щодо поховання померлих осіб із підозрою або підтвердженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Вони затверджені розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. І це рекомендації, що, передусім, повинні убезпечити від нових випадків інфікування", – додав Пантелеєв.

Раніше OBOZREVATEL з'ясовував, як і де у Києві проводиться кремація, які документи необхідні для цього та скільки коштує дана процедура.

Також видання детально з'ясувало, як в Україні загалом хоронять померлих від коронавірусу та скільки це коштує.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!