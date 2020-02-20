З висоти пташиного польоту: з'явилося вражаюче відео з Чорнобиля з рідкісними тваринами

У мережі з'явилося вражаюче відео із зони відчудження Чорнобильської АЕС з висоти пташиного польоту, на яке потрапили рідкісні коні Пржевальського.

На ролику – близько 10 могутніх тварин. Відео з'явилося на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Знайти коней Пржевальського у зоні відчуження не важко, але утримати в кадрі – мистецтво. Науковці знають, як це об'єднати. Діджиталізація у заповіднику проходить швидкими темпами, адже важко уявити моніторинг 226 тисяч га без дронів та фотопасток", – йдеться у дописі.

Коні Пржевальського у Чорнобильській зоні відчудження Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чорнобильській зоні відчуження помітили могутніх лосів та рідкісних коней Пржевальського. Перші тварини потрапили на фото, а от других зняли на відео.

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