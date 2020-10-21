У Києві помер 40-річний поет, родичі заперечують COVID-19 і не хочуть віддавати тіло – ЗМІ

У Києві в середу, 21 жовтня, помер 40-річний український поет Юрій Миколайович Тітов.

Інформацію про це підтвердили на сайті Національної спілки письменників України. На Facebook-сторінці "Київ Оперативний" із посиланням на знайомих сім'ї повідомляється: причиною смерті лікарі назвали COVID-19, "хоча родичі і близькі категорично це заперечують" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мама померлого не віддає тіло свого сина. Каже, що спалить себе і підірве будинок", – сказано в повідомленні. Уточнюється, що поет помер у квартирі на вулиці Автозаводській.

За даними "Києва Оперативного", батько Титова "кидався на поліцію" і навіть міг когось поранити.

Юрій Миколайович Тітов (у центрі) Facebook-сторінка письменника

"Мешканці будинку кажуть, що вся ця ситуація триває з десятої ранку", – сказано в повідомленні.

Юрій Тітов тяжко хворів на церебральний параліч. Він народився 12 вересня 1980 року в Києві. Закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" за спеціальністю журналістика, видавнича справа та редагування.

Facebook / Юрій Тітов

У Києві помер поет Facebook / Юрій Тітов

Тітов – автор кількох збірок віршів і дитячих книг. Кавалер ордена Преподобного Іллі Муромця, лауреат премій Кабінету міністрів. Лауреат літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка "Осіннє золото", лауреат міжнародних та Всеукраїнських конкурсів і радіофестивалів "Осіннє рандеву", "Прем'єра пісні", "Рідна мати моя", лауреат православного фестивалю "Благодатне небо".

Поет був членом НСПУ з 2000 року.

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