Сегодня приехал к Оресту Сохару, чтобы записать программу. Пока ехал по ямам, вспоминал "Укравтодор" всеми "добрыми" словами. Дорога состоит из множества ям с вкраплениями дорожного покрытия. Орест, послушав моё возмущение, предложил запустить #ямаchallenge. Ок! Предлагаю вам замерить ямы на дорогах нашей столицы!

Приглашаю присоединиться к челенджу всех желающих. Так мы скоро составим список всех ям нашего Киева. Может хоть это привлечет внимание к системной проблеме и повлияет на уменьшение их количества.