Ялинки на Новий рік: сотні тисяч дерев у Києві потраплять на звалища

До новорічних свят у Київ завозять до 500-700 тисяч зрубаних ялинок та молодих сосен. Понад 20 000 з них залишаються непроданими і просто викидаються.

Такі дані озвучила в ефірі ObozTV глава Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Вона наголосила, що в результаті всі ці сотні тисяч дерев опиняються на сміттєзвалищах.

"Всеукраїнська екологічна ліга вже протягом 20 років виступає проти вирубки живих дерев в передноворічний період. Вони максимум 10 днів постоять, а потім, вже нікому не потрібні, потрапляють на сміттєзвалища...", – зазначила Тимочко.

За інформацією активістів, вже на початку грудня до Києва звозять близько 100 тисяч дерев, а ближче до Нового року їхня кількість сягає 500-700 тисяч.

"Привозиться величезна кількість незаконно зрубаних дерев, браконьєрським способом. В останні дні – просто звалище цих ялинок. У минулому році ми нарахували 20 тисяч дерев, які залишилися непроданими. І це не весь Київ, а лише кілька ринків!" – поділилася еколог.

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Тим українцям, які виступають за дбайливе ставлення до природи, Тимочко порадила дві альтернативи: зробити "новорічні букети" з хвойних гілок або придбати штучну ялинку.

"Живі гілки могли би заготовляти лісгоспи, гілок повно по всіх лісах. Це не зашкодить довкіллю, а люди отримають прикрасу... А штучні ялинки служать і 10, і 15 років. Адже головне – не висота чи "пухнастість" дерева. Атмосферу свята створюють стосунки між людьми. Разом робити іграшки, приділяти дітям більше уваги – ось що по-справжньому зігріває", – нагадала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Нового року-2020 на Софійській площі в Києві вже почали установку головної ялинки країни. Щоб її зібрати, в лісництві Житомирської області зрубали 400 молодих ялинок і сосонок. Урочисте відкриття ялинки заплановано на День Святого Миколая 19 грудня.

Для вирощування однієї ялинки 1-1,5 метра заввишки потрібно близько 10-12 років.

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