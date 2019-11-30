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1 грудня • оновлено в 06:18
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/ Життя столиці

Уже із зіркою: в Києві показали, як зараз виглядає перша ялинка країни

5.5т
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У суботу, 30 листопада, в Києві на Софійській площі напередодні Нового року-2020 розпочали встановлення головної ялинки країни.

На металевий каркас за допомогою крана прикріпили перші дерева, який привезли з Житомирської області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Також на верхівці конструкції вже встановили традиційну зірку. Запалити її повинні в День Святого Миколая – 19 грудня рівно о 19.00.

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У Києві почали встановлювати ялинку

У Києві почали встановлювати ялинку

У Києві почали встановлювати ялинку

У Києві почали встановлювати ялинку

У Києві почали встановлювати ялинку

У Києві почали встановлювати ялинку

У Києві почали встановлювати ялинку

У Києві почали встановлювати ялинку

Ялинка буде прикрашена 750 іграшками у вигляді цукерок і чотирма кілометрами гірлянд теплого кольору. Навколо неї розставлять персонажів із "Лускунчика" і українських казок.

Також на Софійській площі монтуються сцена і традиційне різдвяне містечко.

У Києві почали встановлювати ялинку

У Києві почали встановлювати ялинку

У Києві почали встановлювати ялинку

У Києві почали встановлювати ялинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, ялинку на Софійській площі почали монтувати 26 листопада. З Поташнянського лісництва, що в Радомишльському районі Житомирської області, для цього привезли 400 сосен.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Новини Києва Новий рік
Місце
Україна Київ
Тег
Новий Рік-2020
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Мало того, что собирают из кусочков, так еще и за четыре дня ни фига не собрали. Работнички...
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Звезда жто же символ клятого совка!! Куда СБУ смотрит??? Декоммунизировать срочно!!!!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Уже со звездой ... Со звездой Давида. СУГС !!!
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