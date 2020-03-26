Якщо немає декларації з лікарем: Кличко дав поради киянам з підозрою на коронавірус

Лікарі Києва нададуть допомогу кожній людині, у якої буде підозра або захворювання на коронавірус COVID-19, незалежно від того, чи підписала вона декларацію із сімейним лікарем, чи ні.

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Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА. Він відповів на запитання журналістів та користувачів соцмереж (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми повинні надавати медичну допомогу всім, у кого буде виявлено коронавірус чи підозру на захворювання. Якщо ви не підписали декларацію, а захворіли і звернулися зі скаргою на високу температуру, тиск, сильний біль – лікар вас огляне, проконсультує, зробить тест та призначить лікування. А в разі необхідності – направить до одного з семи визначених лікувальних центрів", – пояснив мер столиці.

Кличко дав поради киянам з підозрою на коронавірус. Ілюстрація

Водночас, за словами Кличка, ті, хто підписав декларацію, мають переваги. Зокрема, це право на безкоштовні аналізи, адже кошти за це держава перераховує за програмою "Гроші йдуть за пацієнтом". А ще вони можуть отримати ліки в рамках програми, яку фінансує саме місто.

"Нагадаю, що термін, у який можна підписати Декларацію, необмежений. І зробити це можна навіть під час прийому у лікаря. Тож, не зволікайте", – додав очільник столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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