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27 грудня • оновлено в 14:23
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Якою буде погода у Києві до кінця 2019 року: з’явився детальний прогноз

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У Києві до кінця грудня 2019 року буде доволі холодна погода, але все ще не по-справжньому зимова. Вихідними, 28 та 29 грудня, випаде сніг, часом – мокрий. А з понеділка опади не передбачаються.

Відповідний прогноз з’явився на сайті Укргідрометцентру. Здебільшого вітер буде у межах 5-10 м/с.

Так, у суботу, 28 грудня, усю добу буде падати мокрий сніг. Температура очікується близько 0…+2 градусів. У неділю, 29 грудня, слабкий сніг падатиме лише вночі, температура повітря становитиме лише -1…-3 градуси.

Погода у Києві до кінця 2019 року

Погода у Києві до кінця 2019 року

У понеділок, 30 грудня, киянам не слід очікувати опадів. Нічна температура опуститься до -4…-6 градусів, а денна – буде в межах 0…-2.

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В останній день року, 31 грудня, не падатиме ані сніг, ані дощ. Температура вночі буде лише -2…-4 градуси, вдень – близько +2…+4.

Прогноз погоди до кінця 2019 року у Києві

Прогноз погоди до кінця 2019 року у Києві

Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз в окремих частинах країни.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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