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Якою буде погода на затяжних вихідних в Києві: з'явився новий прогноз

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У Києві на вихідних 24-26 серпня буде сонячна і тепла погода без опадів. Максимальна нічна температура повітря сягне +15, а денна – 28 градусів.

На День Незалежності України киян чекає +27, легкий вітер і мінлива хмарність, йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

25 і 26 серпня температура буде абсолютно однаковою: 13-15 вночі, 25-28 вдень. Швидкість вітру буде ще менше, ніж в суботу, 5-8 метрів на секунду.

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Погода в Україні 24 серпня

Укргідрометцентр

Опади на святкові вихідні будуть тільки на півдні і заході країни.

Як писав OBOZREVATEL, з 23 серпня в деяких областях України розпочалося незначне похолодання. Згідно з прогнозом, осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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