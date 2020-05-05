Які ринки вже відкрилися у Києві: Кличко оголосив перелік
У Києві 5 травня, під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19, офіційно відкрили вже три ринки: "Деміївський" (Голосіївський район), "Маяк" та "Базар на Лісовій" (Деснянський район).
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Ще два розпочнуть роботу 6 травня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків столиці щодо їхньої відповідності нормам і вимогам. У минулі кілька днів жоден із них не був готовий відкритися", – наголосив він.
Водночас, за словами Кличка, ринки останнім часом активно готувалися, облаштовували необхідні умови для роботи в наявній епідеміологічній ситуації, тому поступово відкриватимуться.
Так, 5 травня вже відкрилися:
Ринок "Деміївський" (Голосіївський район);
Ринок "Маяк" (Деснянський район);
"Базар на Лісовій" (Деснянський район).
А 6 травня розпочнуть роботу:
Ринок "Печерський" (Печерський район);
Ринок "Володимирський" (Голосіївський район).
"Я закликаю всіх киян дотримуватися правил безпеки! І на ринках зокрема. Важливо – дистанція, маска, рукавички, дезінфектори", – заявив Кличко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 травня розпочалося незначне послаблення карантину, який ввели через поширення коронавірусу COVID-19. У столиці України дозволили роботу МАФів із фастфудом та напоями, щоправда, із особливими вимогами.