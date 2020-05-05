Головна Новини
5 травня • оновлено в 18:17
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Які ринки вже відкрилися у Києві: Кличко оголосив перелік

5.1т
Читати матеріал російською

У Києві 5 травня, під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19, офіційно відкрили вже три ринки: "Деміївський" (Голосіївський район), "Маяк" та "Базар на Лісовій" (Деснянський район).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ще два розпочнуть роботу 6 травня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків столиці щодо їхньої відповідності нормам і вимогам. У минулі кілька днів жоден із них не був готовий відкритися", – наголосив він.

Кличко розповів, які ринки вже відкрилися у Києві. Ілюстрація

Кличко розповів, які ринки вже відкрилися у Києві. Ілюстрація

Водночас, за словами Кличка, ринки останнім часом активно готувалися, облаштовували необхідні умови для роботи в наявній епідеміологічній ситуації, тому поступово відкриватимуться.

Так, 5 травня вже відкрилися:

  • Ринок "Деміївський" (Голосіївський район);

  • Ринок "Маяк" (Деснянський район);

  • "Базар на Лісовій" (Деснянський район).

А 6 травня розпочнуть роботу:

  • Ринок "Печерський" (Печерський район);

  • Ринок "Володимирський" (Голосіївський район).

"Я закликаю всіх киян дотримуватися правил безпеки! І на ринках зокрема. Важливо – дистанція, маска, рукавички, дезінфектори", – заявив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 травня розпочалося незначне послаблення карантину, який ввели через поширення коронавірусу COVID-19. У столиці України дозволили роботу МАФів із фастфудом та напоями, щоправда, із особливими вимогами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги