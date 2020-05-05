Які ринки вже відкрилися у Києві: Кличко оголосив перелік

У Києві 5 травня, під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19, офіційно відкрили вже три ринки: "Деміївський" (Голосіївський район), "Маяк" та "Базар на Лісовій" (Деснянський район).

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Ще два розпочнуть роботу 6 травня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків столиці щодо їхньої відповідності нормам і вимогам. У минулі кілька днів жоден із них не був готовий відкритися", – наголосив він.

Кличко розповів, які ринки вже відкрилися у Києві. Ілюстрація

Водночас, за словами Кличка, ринки останнім часом активно готувалися, облаштовували необхідні умови для роботи в наявній епідеміологічній ситуації, тому поступово відкриватимуться.

Так, 5 травня вже відкрилися:

Ринок "Деміївський" (Голосіївський район);

Ринок "Маяк" (Деснянський район);

"Базар на Лісовій" (Деснянський район).

А 6 травня розпочнуть роботу:

Ринок "Печерський" (Печерський район);

Ринок "Володимирський" (Голосіївський район).

"Я закликаю всіх киян дотримуватися правил безпеки! І на ринках зокрема. Важливо – дистанція, маска, рукавички, дезінфектори", – заявив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 травня розпочалося незначне послаблення карантину, який ввели через поширення коронавірусу COVID-19. У столиці України дозволили роботу МАФів із фастфудом та напоями, щоправда, із особливими вимогами.

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