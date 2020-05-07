Які ринки працюють у Києві під час карантину: повний список

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 13:26, 7.05.2020 Оновлено: 13:53, 7.05.2020

У Києві станом на 7 травня, під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19, було відкрито вже 10 продовольчих ринків.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він зазначив, що загалом у Києві повинні розпочати роботу аж 37 ринків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги з безпеки", – наголосив Кличко.

Кличко розповів, які ринки запрацювали у Києві. Ілюстрація

Станом на 7 травня у Києві працювали такі ринки:

  • "Деміївський";

  • "Маяк";

  • "Печерський";

  • "Володимирський";

  • "Базар на Лісовій";

  • "Феофанівський";

  • "Одеський";

  • "Ілліс";

  • "Вигурівський";

  • "Бесарабський".

"Інші ринки відкриватимуть, щойно вони будуть готові працювати з дотриманням необхідним норм", – додав очільник столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 5 травня першими відкрили такі три ринки: "Деміївський" (Голосіївський район), "Маяк" та "Базар на Лісовій" (Деснянський район).

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