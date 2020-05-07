Які ринки працюють у Києві під час карантину: повний список

У Києві станом на 7 травня, під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19, було відкрито вже 10 продовольчих ринків.
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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він зазначив, що загалом у Києві повинні розпочати роботу аж 37 ринків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги з безпеки", – наголосив Кличко.
Кличко розповів, які ринки запрацювали у Києві. Ілюстрація
Станом на 7 травня у Києві працювали такі ринки:
"Деміївський";
"Маяк";
"Печерський";
"Володимирський";
"Базар на Лісовій";
"Феофанівський";
"Одеський";
"Ілліс";
"Вигурівський";
"Бесарабський".
"Інші ринки відкриватимуть, щойно вони будуть готові працювати з дотриманням необхідним норм", – додав очільник столиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 5 травня першими відкрили такі три ринки: "Деміївський" (Голосіївський район), "Маяк" та "Базар на Лісовій" (Деснянський район).
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