Які хрущовки знесуть першими в Києві: названо вулиці

П'ятиповерхові будинки, які будувалися в Києві в 1960-1990-х роках, хочуть модернізувати до 2040 року.

Першими передбачена реконструкціязастарілого житлового фонду будівництва 1960-1974-х років, площею 388,5 га, розповів в інтерв'ю "Вечірньому Києву" начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький.

"Це квартали в межах вул. Маршала Гречка, вул. Стеценка, вул. Воскресенської, вул. Перова, вул. Алішера Навої, вул. Попудренка, вул. Гната Хоткевича, вул. Мініна, вул. Червоноткацької, Лісового проспекту, вул. Мілютенка , вул. Шолом-Алейхема, вул. Російської, вул. Сімферопольської, вул. Ялтинської, вул. Новодарницької", – сказав він.

За словами Броневицького, нині розробляється програма комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду в Києві, яким визначать початок реконструкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з'являться багаторівневі розв'язки від Харківської площі до Окружної, у центрі їх зводити передумали.