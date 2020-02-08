Як змінився центральний вокзал у Києві: в мережі порівняли минуле й реальність

У мережі з'явилося архівне фото центрального залізничного вокзалу Києва у 1993 році.

Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переглянути знімки з вокзалу у різні роки та оцінити, яка змінилася локація (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Вокзал – 1935 рік

Вокзал Києва у 1935 році Аlyoshin.ru

Вокзал – 1970-ті роки

Вокзал Києва у 1970-х роках Аlyoshin.ru

Вокзал – 1989 рік

Вокзал Києва у 1989 році Оktv.ua

Вокзал – 1993 рік

Вокзал Києва у 1993 році Клуб корінного киянина

Вокзал – 2000-ні роки

Вокзал Києва у 2000-х роках Хмарочос

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися вражаючі фото Києва у 1980-х роках. Вони розчулили місцевих жителів, які почали бурхливо коментувати допис.

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