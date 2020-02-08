Як змінився центральний вокзал у Києві: в мережі порівняли минуле й реальність

У мережі з'явилося архівне фото центрального залізничного вокзалу Києва у 1993 році.
Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переглянути знімки з вокзалу у різні роки та оцінити, яка змінилася локація (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Вокзал – 1935 рік
Вокзал Києва у 1935 році
Аlyoshin.ru
Вокзал – 1970-ті роки
Вокзал Києва у 1970-х роках
Аlyoshin.ru
Вокзал – 1989 рік
Вокзал Києва у 1989 році
Оktv.ua
Вокзал – 1993 рік
Вокзал Києва у 1993 році
Клуб корінного киянина
Вокзал – 2000-ні роки
Вокзал Києва у 2000-х роках
Хмарочос
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися вражаючі фото Києва у 1980-х роках. Вони розчулили місцевих жителів, які почали бурхливо коментувати допис.
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