Як жителям Троєщини швидше потрапити на правий берег Києва: названо варіанти

Жителям Дніпровського району Києва буде простіше дістатися в центр, коли Подільсько-Вигурівську лінію метро дотягнуть до Троєщини.

Про це заявили транспортний інженер Віктор Петрук і генеральний директор ВАТ "Київметробуд" Костянтин Салій в ефірі "Українського радіо".

"Те, що пропонують побудувати на перший період – це буде не метро на Троєщину, а метро від станції "Райдужна" до "Лук'янівської". Це буде перевіз, який не працюватиме, так само, як зараз не працює електричка. Там буде станція швидкісного трамвая і дві станції міської електрички", – зазначив Петрук.

За його словами, нова станція метро буде біля станції Троєщина-1 (колишня Городня), трамвай, напевно, дотягнуть до цієї станції, продовжать на один перегін.

"Але перевізну здатність трамвая і метрополітену не можна порівняти. І з цієї причини ця система не буде працювати. Так само, як трамвай не працює в парі з міською електричкою", – додав інженер.

Салій вважає, що жителям Троєщини варто сподіватися на щось тільки тоді, коли переріжуть стрічку і пустять автомобільний проїзд або трамвай.

"Звичайно, питання трамвая не вирішить усього транспортного колапсу в цьому масиві, тому що треба купувати трамваї на 4-5 вагонів. А навіть простий трамвай на 1-2 вагони коштує приблизно мільйон євро", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на лінії метро від Троєщини до Окружної в Києві буде 22 станції: назви і терміни.