У мережі з'явилися фото та відео з Києва, на яких видно, що далеко не всі люди дотримуються карантину через поширення коронавірусу COVID-19. Зокрема, біля входу до супермаркету на Харківському шосе вони скупчилися та проігнорували вимогу щодо дистанції.
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Відповідні кадри з'явилися у розпоряджені OBOZREVATEL. Вони були зроблені на лівому березі столиці України (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Так, наприклад, біля одного з відділень Нової пошти на шосе люди ставали у чергу на доволі великій відстаній один від одного. Схожа ситуація спостерігалася і біля "1 соціальної аптеки".
У Києві біля аптеки люди дотримуються карантину
У Києві біля відділення Нової пошти люди дотримуються карантину
У Києві біля відділення Нової пошти люди дотримуються карантину
Водночас на фото видно, що біля супермаркету VARUS зробили спеціальну синю розмітку, аби люди дотримувалися дистанції, але відвідувачі проігнорували це і скупчилися в одному місці.
У Києві біля супермаркету люди не дотримуються карантину
У Києві біля супермаркету люди не дотримуються карантину
У Києві біля супермаркету люди не дотримуються карантину
Примітно, що більшіть людей на фото та відео з Києва все ж таки були у масках.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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