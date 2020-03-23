У мережі з'явилися фото та відео з Києва, на яких видно, що далеко не всі люди дотримуються карантину через поширення коронавірусу COVID-19. Зокрема, біля входу до супермаркету на Харківському шосе вони скупчилися та проігнорували вимогу щодо дистанції.

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Відповідні кадри з'явилися у розпоряджені OBOZREVATEL. Вони були зроблені на лівому березі столиці України (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, наприклад, біля одного з відділень Нової пошти на шосе люди ставали у чергу на доволі великій відстаній один від одного. Схожа ситуація спостерігалася і біля "1 соціальної аптеки".

У Києві біля аптеки люди дотримуються карантину

У Києві біля відділення Нової пошти люди дотримуються карантину

У Києві біля відділення Нової пошти люди дотримуються карантину

Водночас на фото видно, що біля супермаркету VARUS зробили спеціальну синю розмітку, аби люди дотримувалися дистанції, але відвідувачі проігнорували це і скупчилися в одному місці.

У Києві біля супермаркету люди не дотримуються карантину

У Києві біля супермаркету люди не дотримуються карантину

У Києві біля супермаркету люди не дотримуються карантину

Примітно, що більшіть людей на фото та відео з Києва все ж таки були у масках.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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