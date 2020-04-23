Як закінчиться навчання в школах Києва під час карантину: Кличко пояснив план

У Києві навчальні заклади та їх учні повинні бути готовими до завершення навчального року дистанційно у зв'язку із карантином через коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 23 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він відзначив, що багато людей були стурбовані через ситуацію, яка склалась із навчальним процесом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Карантин в Україні продовжили до 11 травня – відповідне рішення уряд ухвалив учора (22 квітня. – Ред.). Це означає, що ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. Міністерство освіти і науки вже надало роз’яснення для всіх закладів освіти. Ознайомитися з ними можна на сайті МОН", – підкреслив Кличко.

Він додав, що станом на 23 квітня всі столичні освітні заклади продовжували працювати в режимі дистанційного навчання.

Кличко пояснив, як закінчиться навчання в школах Києва під час карантину. Ілюстрація

Він також наголосив, що, згідно з наказом МОН, оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, табелів має бути завершене не пізніше 15 червня. Учням 1-8 та 10 класів, які планують поміняти заклади освіти, рекомендовано надіслати копії документів електронною поштою або в інший спосіб, а оригінал надати вже у вересні.

"Щодо ЗНО. І міністерство, і місцева влада проводять консультації, аби розробити оптимальний алгоритм дій, щоб вступна кампанія відбулася", – сказав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.