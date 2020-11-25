Який вигляд мав радянський Київ у 1972 році: з’явилися історичні фото

У мережі опублікували фотографії Києва за часів Радянського Союзу. Їх зробив у 1972 році американець Генк Баккер під час відвідин СРСР у складі групи викладачів та учнів школи прикладного мистецтва.

Знімки, на яких зображено вулиці й околиці української столиці в ті роки, було опубліковано у Facebook-спільноті "Старі фото Києва" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Варто зауважити, що фото не аматорські, а добре відчувається творчий погляд фотографа. Тим, хто цікавиться фотографією та не бачив цієї серії, рекомендую заґуґлити й переглянути всі знімки, там також є Крим", – написав автор посту.

У міському автобусі Генк Баккер, 1972 рік

У коментарях під фото користувачі мережі почали вгадувати місця, які на них зображено. І лише один знімок із усієї добірки викликав у них сумніви. Зокрема, фото смаглявої дівчини в старому автобусі. Користувачам здалося, що воно сучасне, бо в руках "киянки з 1972-го" вони запідозрили мобільний телефон і навіть помітили біля її шарфа навушники.

"Вона що, з мобільником розмовляє?", "Знімок схожий на цифровий", "Автобус ЛАЗ, а в руках – дзеркало", "Провід від навушників. Це мобільник. Фото сучасне", – ділилися думками підписники.

У міському автобусі Генк Баккер, 1972 рік

Зазначимо, що з 1966 по 1973 роки турист і фотограф Генк Баккер жив у Канаді. Серед іншого він пройшов курс "Творча фотографія" в Коледжі прикладного мистецтва і технології ім. Гамбера в Торонто. Група учнів і викладачів цієї школи отримала запрошення поїхати у Радянський Союз. Він був одним із них.

Як відомо, із середини 1960-х відновилася ідеологічна радянська диктатура, а Київ став центром дисидентського руху. У 1965 році відбулися перші масові арешти українських дисидентів. Наступні хвилі арештів прокотилися в 1972-му. Незважаючи на це, місто жило своїм життям. Подорожуючи СРСР, Баккер фотографував звичайних людей і їхню повсякденність. Підписи до фото є його авторськими.

Автобус не поступився авто швидкої допомоги Генк Баккер, 1972 рік

Парк Генк Баккер, 1972 рік

Без підпису Генк Баккер, 1972 рік

Хлопчик із бабусею Генк Баккер, 1972 рік

У монастирі Генк Баккер, 1972 рік

Солдат із дружиною і дитиною Генк Баккер, 1972 рік

Солдат фотографує Генк Баккер, 1972 рік

Сходив вранці до Дніпра. Уже було кілька людей, які ловили рибу Генк Баккер, 1972 рік

Хлопчик на риболовлі Генк Баккер, 1972 рік

Риба була не тільки для особистого користування, а й продавалася на імпровізованому ринку Генк Баккер, 1972 рік

Вони також продавали такі продукти, як хліб і випічка Генк Баккер, 1972 рік

Маленький хлопчик у дитячому садку Генк Баккер, 1972 рік

Стара жінка в церкві Генк Баккер, 1972 рік

Людина на вулиці Генк Баккер, 1972 рік

Людина біля торгового автомата Генк Баккер, 1972 рік

У колгоспі під Києвом. Без підпису Генк Баккер, 1972 рік

У колгоспі під Києвом. Без підпису Генк Баккер, 1972 рік

У колгоспі під Києвом. Без підпису Генк Баккер, 1972 рік

У колгоспі під Києвом. Робочий із донькою Генк Баккер, 1972 рік

У колгоспі під Києвом. Дама зліва була, ймовірно, оригінальною моделлю для матрьошки Генк Баккер, 1972 рік

У колгоспі під Києвом. Хлопчик на велосипеді Генк Баккер, 1972 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували раритетну фотографію військового параду в Києві. Знімок датовано 1930 роком.