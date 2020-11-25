Який вигляд мав радянський Київ у 1972 році: з’явилися історичні фото

У мережі опублікували фотографії Києва за часів Радянського Союзу. Їх зробив у 1972 році американець Генк Баккер під час відвідин СРСР у складі групи викладачів та учнів школи прикладного мистецтва.

Знімки, на яких зображено вулиці й околиці української столиці в ті роки, було опубліковано у Facebook-спільноті "Старі фото Києва" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Варто зауважити, що фото не аматорські, а добре відчувається творчий погляд фотографа. Тим, хто цікавиться фотографією та не бачив цієї серії, рекомендую заґуґлити й переглянути всі знімки, там також є Крим", – написав автор посту.

У коментарях під фото користувачі мережі почали вгадувати місця, які на них зображено. І лише один знімок із усієї добірки викликав у них сумніви. Зокрема, фото смаглявої дівчини в старому автобусі. Користувачам здалося, що воно сучасне, бо в руках "киянки з 1972-го" вони запідозрили мобільний телефон і навіть помітили біля її шарфа навушники.

"Вона що, з мобільником розмовляє?", "Знімок схожий на цифровий", "Автобус ЛАЗ, а в руках – дзеркало", "Провід від навушників. Це мобільник. Фото сучасне", – ділилися думками підписники.

Зазначимо, що з 1966 по 1973 роки турист і фотограф Генк Баккер жив у Канаді. Серед іншого він пройшов курс "Творча фотографія" в Коледжі прикладного мистецтва і технології ім. Гамбера в Торонто. Група учнів і викладачів цієї школи отримала запрошення поїхати у Радянський Союз. Він був одним із них.

Як відомо, із середини 1960-х відновилася ідеологічна радянська диктатура, а Київ став центром дисидентського руху. У 1965 році відбулися перші масові арешти українських дисидентів. Наступні хвилі арештів прокотилися в 1972-му. Незважаючи на це, місто жило своїм життям. Подорожуючи СРСР, Баккер фотографував звичайних людей і їхню повсякденність. Підписи до фото є його авторськими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували раритетну фотографію військового параду в Києві. Знімок датовано 1930 роком.