Який вигляд мав Нацбанк у Києві в старовину: рідкісне фото

Анна Прийма Життя столиці 04:20, 12.11.2020

У мережі опублікували раритетну фотографію будівлі Національного банку України в Києві.

"Київська контора Державного банку", – підписано знімок на сторінці "Пуля" у Twitter.

НБУ
"Пуля", Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано рідкісне фото Європейської площі, яка мала назву царської.

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